Milano: Comune, nuovo bando per spazi Feltrinelli in Galleria

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - La Giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo del nuovo bando di gara per la concessione degli spazi di via Ugo Foscolo 3, nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. I locali sono attualmente in uso a 'La Feltrinelli' e sono stati oggetto di una prima gara che si è chiusa il 19 luglio scorso senza offerte valide. "Come nel primo bando, anche questa volta lo spazio sarà riservato alle librerie. La base d'asta per il canone annuo resta di 973.303 euro. Il valore è inferiore rispetto alla redditività degli altri negozi in Galleria, così come previsto da una delibera di Giunta del 2012 che mira a salvaguardare il mix merceologico nel 'Salotto' attraverso la presenza delle librerie", si legge nella nota di Palazzo Marino. A differenza della gara precedente, lo spazio dedicato ai libri dovrà essere almeno del 70% (prima era il 90%) e nel restante 30% (prima era il 10%) sarà possibile svolgere altre attività commerciali come ludoteca, area consolle per videogiochi ed eventi privati di natura culturale. "Al bando dell'8 giugno scorso aveva partecipato soltanto la società 'Librerie Feltrinelli' con un'offerta economica inferiore al canone a base d'asta e pertanto non ricevibile".