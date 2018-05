Milano: Comune, job station per le persone con disagio psichico (2)

(AdnKronos) - "Secondo la Società italiana di Psichiatria, sono circa 17 milioni gli italiani che hanno sperimentato nella vita disturbi d'ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi alimentari, psicosi e altre forme di disturbi mentali. I disturbi mentali rappresentano una primaria emergenza sociale del Paese, un'emergenza che richiede una risposta integrata da parte di tutta la società civile", spiega Luca Franzi, presidente di Progetto Itaca Milano. "È necessario mobilitare e coinvolgere risorse importanti da ogni settore della comunità e fare della salute mentale un tema di riflessione e azione comune per tutti i soggetti della società. Non esiste attore sociale che possa chiamarsi fuori, poiché non esiste ambito sociale che non sia toccato dall'esperienza del disturbo mentale". Per Francesca Patellani, vice presidente di Fondazione Italiana Accenture, promotrice dell'iniziativa insieme a Progetto Itaca "Il disagio psichico è una delle principali cause di assenza dai luoghi di lavoro e la cattiva gestione di questo problema genera ricadute di forte impatto su tutta la società". Anche per questo in via Marsala troverà spazio una linea d'ascolto, il primo progetto dell'Associazione nato nel 1999 per dare informazioni e conforto a tutti coloro che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, una malattia mentale. Al numero 800 274 274 (da cellulare 02 29007166) rispondono, dalle 9 alle 22, volontari formati che hanno ricevuto oltre 16mila chiamate in un anno. La nuova sede si avvantaggia della collaborazione gratuita e del sostegno della Fondazione De Agostini e di Ubi Banca che si sono occupati di rendere i nuovi spazi confortevoli e attrezzati per ogni necessità.