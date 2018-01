Milano: Comune denuncia occupazione abusiva spazio Fabbrica del Vapore

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - L'amministrazione comunale di Milano ha formalizzato una denuncia dopo l'occupazione abusiva da parte di un gruppo di giovani di uno degli edifici della Fabbrica del Vapore. "Auspichiamo che lo spazio venga liberato nelle prossime ore e che i giovani si allontanino portando via tutto il loro materiale, prima che sia necessario un intervento da parte dell'autorità competente", afferma la vicesindaco Anna Scavuzzo. Quegli spazi "sarebbero già stati assegnati dal Comune, tramite il bando ?Spazi al talento', con tutti gli altri che già da mesi sono utilizzati da diverse associazioni, se non fossero stati devastati e vandalizzati da ignoti. Sono necessari consistenti investimenti per affrontare la ristrutturazione e non sono sufficienti dei lavori di pulizia e di imbiancatura per renderli agibili e disponibili per attività in sicurezza, neppure temporanea". Il comune si sta adoperando "perché la Fabbrica del Vapore sia un luogo di creatività e di imprenditorialità anche e soprattutto giovanile: è necessario farlo nel rispetto delle norme".