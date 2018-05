Milano: Comitato sicurezza, più controlli in città

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Potenziare ancora l'attività di vigilanza e di controllo del territorio, anche con servizi interforze straordinari "ad alto impatto", attraverso l'impiego dei reparti speciali e con il coinvolgimento della polizia locale, in particolare nelle aree di particolare criticità, come la zona della Stazione Centrale e le periferie di Milano. E' quanto è stato deciso oggi in prefettura a Milano nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato, oltre al prefetto Luciana Lamorgese, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nel corso della riunione del Comitato si è preso atto della diminuzione del 12% dei reati nei primi quattro mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017 e dell'azione di prevenzione e di contrasto delle forze di polizia che nello stesso periodo hanno effettuato 9.187 servizi, con 1.733 persone denunciate e 473 persone arrestate. Particolare impegno, si spiega, sarà rivolto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sia nelle piazze già all'attenzione delle forze dell'ordine e nei quartieri limitrofi che nelle aree verdi e nei luoghi ad alta frequentazione di giovani. Nel corso della riunione del Comitato si è deciso di procedere alla firma di un Accordo per la sicurezza urbana, al quale aderirà anche la Regione Lombardia per il finanziamento di "specifiche progettualità, con particolare riguardo all'interconnessione delle sale operative e alla maggiore copertura dei servizi resi dalle polizia locali soprattutto nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana". Fontana ha spiegato che "è necessario potenziare l'attività di vigilanza e controllo del territorio, con servizi interforze. La Lombardia aderirà a un Accordo per la sicurezza urbana. Si è espressa la volontà di eliminare quelle situazioni critiche, di illegalità, che creano problemi ai nostri cittadini. Bisogna giungere a un 'modello' anche nel campo della sicurezza da esportare in tutte le altre città della nostra regione".