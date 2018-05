Milano: Comitato sicurezza, più controlli in città (2)

(AdnKronos) - Maggiore impulso verrà dato anche al contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, sia di proprietà pubblica che privata, "attraverso la calendarizzazione di apposite riunioni di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica con il coinvolgimento della Regione Lombardia e del Comune, al fine di individuare gli interventi e le misure da adottare per il ripristino della legalità e la salvaguardia dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale", si spiega in una nota. Sul tema verranno sviluppate con la Regione e il Comune "specifiche sinergie" nel campo dell'housing pubblico, "disincentivando le condizioni di illegalità, con l'avvio di mirate iniziative per l'utilizzo di beni immobili potenzialmente idonei a fronteggiare la carenza abitativa. Parimenti ci sarà un rinnovato impegno per la riqualificazione e la valorizzazione delle aree abbandonate". Sul fronte dei campi Rom autorizzati e non, è stato istituito in Prefettura un Tavolo tecnico, con il compito di monitorare il fenomeno e sviluppare strategie di intervento sia sul piano repressivo che della inclusione e integrazione sociale. Inoltre proseguirà l'azione delle forze di polizia per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini e dei comitati dei cittadini con incontri pubblici periodici. Per questo, "allo scopo di valorizzare al massimo la loro collaborazione, nella gestione della sicurezza, verrà sottoscritto a breve un protocollo con gli enti locali sul 'Controllo di Vicinato', con il quale verranno disciplinate le azioni che i cittadini potranno svolgere in qualità di osservatori, ai fini della segnalazione alle forze di polizia statali e locali di ogni situazione d'interesse".