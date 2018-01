Milano: ciclista investito da auto a Magenta, è grave

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Un ciclista è stato travolto, nel primo pomeriggio, mentre percorreva via Papa Giovanni XXIII a Magenta, comune in provincia di Milano. L'uomo, 65 anni, è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Legnano: le sue condizioni sono particolarmente gravi. Il ciclista sarebbe caduto mentre attraversava il sottopasso vicino alla stazione ferroviaria, quindi sarebbe stato colpito dall'auto passata subito dopo. A lavoro la polizia locale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.