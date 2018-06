Milano: blitz antidroga al quartiere Satellite di Pioltello, 10 arresti

Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Sono in tutto dieci le persone arrestate nell'ambito di un'articolata operazione antidroga culminata stamane con un blitz al quartiere Satellite di Pioltello, nell'hinterland milanese. Coinvolti 40 uomini, 20 agenti della polizia locale di Pioltello e altrettanti colleghi della polizia locale di Milano, che poco dopo le 6 di questa mattina hanno fermato sei persone di origine nordafricana, residenti abusivamente al Satellite, con l'accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti. Contestualmente i carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano hanno fermato altre due persone. Le indagini erano partite circa due anni fa, dopo una segnalazione alla polizia locale di Milano di episodi di maltrattamenti e violenze familiari. Dopo aver raccolto indizi di spaccio organizzato, il caso è quindi passato al comando di Pioltello, che ha svelato l'esistenza di una rete di spaccio in grado di produrre incassi per circa 100mila euro al mese e servire circa 500 persone, principalmente residenti a Pioltello e nella Martesana, a Milano e a Sant'Angelo Lodigiano. Durante il blitz di stamane, gli agenti hanno catturato anche tre cani di grossa taglia, utilizzati dagli spacciatori per intimidire gli abitanti del quartiere e proteggere le fasi di spaccio e i luoghi di detenzione degli stupefacenti. Sequestrate inoltre quattro piante di marijuana e una somma in denaro di 21mila euro.