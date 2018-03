Milano: banda dei rolex, polizia arresta quattro persone

Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Da Napoli a Milano per rubare orologi di valore. La polizia ha arrestato una banda di quattro rapinatori, subito dopo che avevano derubato un uomo che stava guidando un Suv Maserati a Milano. I quattro, di età compresa fra i 34 e i 51 anni, erano arrivati in città da Napoli per rubare orologi con la tecnica dello specchietto. Gli agenti della sezione Antirapine della Squadra Mobile, dopo aver individuato l'auto e gli scooter usati dalla banda, li hanno pedinati. Dopo un primo colpo fallito, i quattro hanno seguito per ore un automobilista, per poi rapinarlo in viale Monza. La polizia li ha fermati in piazza del Tricolore e li ha arrestati. Ora sono in corso ulteriori indagini per accertare la responsabilità del gruppo in altre rapine.