Milano: auto polizia locale danneggiata da vandali

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una pattuglia della polizia locale è stata danneggiata la scorsa notte a Milano da un gruppo di giovani. Nel corso di una festa in strada organizzata dagli studenti dell'Istituto Superiore Severi-Correnti in via Arona, due ragazzi sono saliti sul tetto della vettura, mentre altri hanno lanciato bottiglie contro il parabrezza, infrangendolo. Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha espresso solidarietà ai vigili per il fatto accaduto e ha preannunciato che i responsabili, "non appena identificati, saranno destinatari di severi provvedimenti amministrativi". Per il vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, "i nostri agenti hanno rischiato molto e solo per fortuna non hanno riportato ferite. Per prima cosa vanno identificati i ragazzi, in modo da decidere come procedere nei loro confronti".