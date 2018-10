Milano: arriva ‘Super, il festival delle periferie’, tra ospiti sindaco Sala

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Tre giorni dedicati alle periferie e ai mondi che racchiudono: dal 12 al 14 ottobre arriva la prima festa di 'Super, il festival delle periferie', progetto avviato nel 2015 e presentato oggi a Milano. Una kermesse diffusa con un palinsesto che illustrerà? i risultati di tre anni di lavoro sviluppati in 23 tour, 160 realtà? coinvolte, un lavoro di restituzione attivato attraverso la European Cultural Foundation prodotto da 'Le 7 giornate di Super', la produzione di un vocabolario collettivo e condiviso e la realizzazione di dieci progetti autoriali. "'Super, il festival delle periferie' è? l'occasione per avviare una discussione aperta e internazionale sulla periferia e i suoi quartieri: dibattiti, proiezioni, spettacoli, workshop e talk, installazioni e esperienze saranno gli strumenti attraverso i quali coinvolgeremo pubblici diversi in più zone della città", spiega Federica Verona, tra le fondatrici dell'iniziatia e presidente dell'associazione TumbTumb. Tra gli ospiti, venerdì 12 il sindaco di Milano Giuseppe Sala che interverrà? in apertura della kermesse; Elio di 'Elio e le Storie Tese', Davide Toffolo frontman della band Tre Allegri Ragazzi Morti e Xabier Iriondo degli Afterhours. Dieci i progetti che 'Super, il festival delle periferie' metterà? in moto nel corso dei tre giorni del festival: 9091, Atlante Periferico, Circolo Semi Milano, Cortili Letterari, Human Symphony_Urban Edition, Insider Milano, Internazionale Corazon, Kabinett Immaginaire, #PopUpPublic, Preferisco Qui e Super Mi 100. "Quello che abbiamo realizzato con questi dieci progetti e? un grande archivio di pratiche, azioni, realtà? che verra? costruito e rappresentato attraverso continue forme immediate, performative e popolari che vorranno coinvolgere un largo pubblico", racconta Chiara Lainati, una delle fondatrici del festival delle periferie.