Milano: arriva ‘Super, il festival delle periferie’, tra ospiti sindaco Sala (2)

(AdnKronos) - La festa avrà l'obiettivo di lanciare cinque laboratori itineranti nelle zone interessate dal Piano delle periferie coinvolgendo anche gli altri quartieri a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dell'amministrazione, cooperative di abitanti e imprese, sviluppatori, soggetti del terzo settore, del mondo della cultura e dell'ambiente, con l'intento di portare all'interno dell'agenda cittadina proposte concrete di azione che partano da chi i quartieri li vive e li anima e che possano interagire con chi amministra, costruisce e agisce per la città?. Il progetto e? promosso dall'associazione TumbTumb, gruppo interdisciplinare. "Ci interessa la contaminazione e la possibilità? di sperimentare linguaggi, pratiche di ricerca e comunicazione, dove le storie e le relazioni si intreccino con la tecnologia, il web e l'espressione visiva e corporea, per proporre nuove forme d'azione sociale e politica capaci di far emergere la città in mutamento, la città che c'è e la città? che ancora si deve svelare", spiegano gli ideatori del progetto. TumbTumb propone progetti di intervento e racconti, organizza percorsi, laboratori e eventi sulla città? e le sue molteplici identità? e culture per le scuole, le istituzioni e il grande pubblico. Nasce a Milano ma ambisce a contagiarsi con pratiche di altre città italiane e del mondo. Il progetto e? vincitore dell'ultima edizione del multi ambito del Bando alle periferie promosso dal Comune di Milano.