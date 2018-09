Milano: Area C, a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Novità in arrivo per l'Area C di Milano. Secondo quanto stabilito dall'Amministrazione comunale milanese nei giorni scorsi, dal prossimo primo ottobre saranno applicate alcune modifiche alle norme che regolamentano gli accessi. In particolare dal primo ottobre è confermato il divieto di accesso in Area C ai veicoli merci alimentati a gasolio Euro 4 senza fap classificati come 'diesel pesanti' e ai veicoli destinati all'autonoleggio con conducente-Ncc maggiori di nove posti. Prosegue fino al 30 settembre 2019 la sperimentazione delle deroghe già applicate al divieto di accesso per i veicoli merci nella finestra oraria compresa tra le 8 e le 10 dal lunedì al venerdì feriali. In coerenza con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento Area B nel 2019, la zona a basse emissioni che comprenderà tutta la città a partire dall'inizio del prossimo anno, il divieto di accesso per i veicoli diesel euro 4 nella disponibilità dei residenti in Area C è stato posticipato al 31 dicembre 2018.