Milano: Altitonante, intervenga prefetto per chiudere moschea

Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "I cartelli apparsi in via Cosenza e in via Faà di Bruno sono una beffa. Non temono neppure che qualcuno controlli, perché conoscono bene l'indulgenza del Comune. Le cronache ci dicono che questi luoghi si trasformano spesso in centri di reclutamento per terroristi. Il problema del proselitismo all'interno delle moschee è reale". Lo afferma il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante "Noi abbiamo sempre avuto un approccio molto concreto, come con la legge regionale sui luoghi di culto: ci sono delle regole chiare e si devono rispettare. La Sinistra, che governa Milano, al contrario ha sempre fatto prevalere le ideologie al buonsenso. Chiediamo, quindi, che il prefetto Lamorgese intervenga per ripristinare le regole e chiudere immediatamente la moschea", conclude.