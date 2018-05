Milano: all’Idroscalo domenica di sport e street art per bimbi e ragazzi

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Sport e street art si danno appuntamento all'Idroscalo per una domenica tutta dedicata a bimbi e ragazzi. Dopo il successo del 28 aprile, Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e sponsor di Idroscalo, in collaborazione con il Csi-centro sportivo italiano, propone una giornata multisport per i giovani dagli 8 ai 12 anni e le loro famiglie. Domenica 27 maggio, porte aperte per gli amanti di calcio, pallacanestro, pallavolo, football americano, pallamano, atletica, badminton, tiro con l'arco, ma anche danza, ginnastica, sessioni di arrampicata e dimostrazioni di arti marziali. E non solo. Il programma prevede anche due momenti dedicati alla street art, dove i partecipanti potranno cimentarsi nell'esecuzione di due murales dedicati alla risorsa più preziosa, l'oro blu. Capitanati da Cristian Sonda, artista da anni alla guida di progetti di arte partecipata, saranno coinvolti attivamente in un'esperienza creativa condivisa da tutti i giovani sportivi. L'evento Big Small Big Day, organizzato presso l'area multisport di Idroscalo, ingresso Porta Maggiore, inizia alle 9.30 con il primo turno di ragazzi e ragazze che si alterneranno nelle 10 postazioni di gioco fino alle 13. Si ricomincia poi alle 14.30 fino alle 18 con il secondo turno. Per ogni sport, un'area di gioco dedicato e gli istruttori del Csi a fianco dei ragazzi per coordinare lo svolgimento delle attività. Come nella prima edizione, per chi vorrà provare l'emozione del climbing, sarà attivata, mediante la supervisione dello staff della Fasi-Federazione arrampicata sportiva italiana, dalle 14.30 alle 16.30, l'area di arrampicata sportiva adiacente all'area multisport. Sono previste inoltre esibizioni di arti marziali e ginnastica e una dimostrazione di 'self orienteering'.