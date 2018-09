Milano: al via in Triennale la Milano Calcio City

Milano, 27 set. (AdnKronos) - (Stg/AdnKronos) Milano celebra il calcio. Da oggi fino al primo ottobre alla Triennale di Milano si tiene il primo evento dedicato alla cultura e al gioco del calcio. Cinque giorni in cui ospiti, come ex calciatori e giornalisti, comici e politici, proveranno a spiegare cosa significa amare il calcio, descrivendone ogni minimo dettaglio. E al tempo stesso proveranno a capire dove il calcio sta andando e come è cambiato lo sport più amato dagli italiani. La Triennale quindi si veste da 'stadio', accogliendo gli ospiti su un enorme campo di subbuteo, con tanto di giocatori in formato magnum, sul quale poggiano la coppa della Champions League e della Coppa Uefa, più volte sollevate al cielo da Inter e Milan. Alla manifestazione prenderanno parte Urbano Cairo, Massimo Moratti, Andrea Abodi, Fabio Capello, Enrico Mentana, Gigi Rivera, oltre al sindaco di Milano Giuseppe Sala. A parlare del mondo del pallone ci saranno anche l'ex ct della nazionale Giampiero Ventura, ma anche Gianni Mura, Alessandro Bonan, Paolo Condò e Linus. Non mancheranno le risate attraverso il racconto ironico che faranno comici come Enrico Bertolino, Teo Teocoli, Gino e Michele e Lino Banfi. Ci sarà occasione però non solo di celebrare il calcio, ma anche di analizzarlo, ripercorrendone la storia e analizzandone gli sviluppi: Matteo Marani presenta il suo speciale sui Mondiali di Argentina '78, Fabio Capello e Pierluigi Pardo ricorderanno le giocate di alcuni dei più importanti interpreti di questo sport. Anche il sindaco Sala, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello e l'architetto Stefano Boeri proveranno a descrivere e indirizzare il mondo del calcio. Ci sarà anche spazio per il calcio giovanile, attraverso l'incontro con l'ex calciatore Filippo Galli e il giornalista Carlo Pizzigoni, e per quello femminile, di cui parlerà Michele Uva, dg della Figc, e Regina Baresi.