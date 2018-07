Milano: al Pac il ricordo della strage di via Palestro

Milano, 23 lug. (AdnKronos) - Era il 27 luglio di venticinque anni fa quando un'autobomba in via Palestro uccise cinque persone e ne ferì molte altre, devastò il Padiglione d'arte contemporanea insieme a tutta la zona circostante, e segnò per sempre un punto di svolta nella storia di Milano. La città ricorda la sera in cui fu colpita al cuore, il 27 luglio 1993, con una cerimonia che si terrà al Pac, lunga l'intera giornata di venerdì: si inizia alle ore 10 con la deposizione delle corone e, a seguire, l'inaugurazione della mostra fotografica ?La mafia uccide solo d'estate. 25 anni dalla strage di via Palestro?, che raccoglie testimonianze inedite - fotografie e ricordi - di chi al Padiglione d'Arte Contemporanea in quegli anni lavorava. Ne parleranno il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, il direttore regionale dei Vigili del fuoco Dante Pellicano, e Cesare Giuzzi intervisterà Francesco Del Bene, sostituto procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo.