Milano: accordo Prefettura-Abi per prevenzione criminalità in banca

Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca. E' quello che verrà siglato domani, martedì 22 maggio, alle ore 12, tra il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e Abi-Associazione bancaria italiana, nell'ambito del convegno Abi 'Banche e sicurezza 2018', che si terrà al centro servizi Bezzi, in sala conferenza Banco Bpm di via Massaua 6, a Milano. L'accordo definisce gli adempimenti che gli istituti bancari dovranno compiere in termini di sicurezza e affronta la prevenzione dei rischi multivettoriali (cyber physical security), che integrano le tecniche di violazione di tipo fisico con quelle di tipo informatico e di ingegneria sociale. Gli accordi del protocollo, nati nel 2004 e costantemente aggiornati nel corso degli anni, hanno portato in Provincia di Milano ad importanti risultati in termini di sicurezza bancaria. Secondo le stime del sistema informativo interforze, le rapine in banca sono in deciso calo, facendo registrare nel 2017, secondo dati non ancora consolidati, una diminuzione di circa il 50 per cento rispetto al 2016. Una tendenza che si conferma anche nei primi mesi di quest'anno e che dimostra come la collaborazione tra le forze di polizia e gli istituti bancari, il costante scambio di informazioni e il rafforzamento delle misure di difesa passiva, previsti dal protocollo, siano stati di grande efficacia. Il concetto di sicurezza partecipata, frutto di collaborazione e sinergia di tutti i soggetti coinvolti, è ancora alla base degli aggiornamenti del testo del protocollo che sarà siglato domani.