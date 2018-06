Migtranti: Comune Bagnoli sperimenta nuovo modello di gestione, 750 ore formazione

Padova, 12 giu. (AdnKronos) - Sono state presentate oggi in prefettura di Padova le prime azioni previste con il progetto europeo 'Pand PAS - Pre and Post arrival Schemes to facilitate inclusion and prevent xenophobia and radicalization'. Il progetto, che ha preso avvio a gennaio 2018, coinvolge oltre al Comune di Bagnoli (Pd), che ne è capofila, anche altri stati europei impegnati nell'accoglienza dei rifugiati: Portogallo, Slovenia, Croazia e Cipro. Obiettivo del progetto è produrre strumenti per scongiurare le partenze illegali e contrastare il traffico di esseri umani come attività di pre-partenza e produrre buone pratiche pilota per la gestione senza criticità nei territori ospitanti e la partecipazione attiva dei migranti. In particolare si è lavorato sui temi riguardanti il modello di gestione presente nei centri di accoglienza gestiti da associazioni e da cooperative sociali nel territorio facendo particolarmente riferimento alle attività educative e di formazione rivolte ai migranti evidenziando che le grandi concentrazioni sono un grave errore.