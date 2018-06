Migtranti: Comune Bagnoli sperimenta nuovo modello di gestione, 750 ore formazione (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Altro aspetto interessante del progetto è stata l'individuazione da parte dell'Università di Lisbona di 32 buone prassi a livello europeo che potessero essere prese da spunto e imitate in altri paesi: per l'Italia è stata individuata una proposta di protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo dei migranti. ?Il Consiglio territoriale dell'Immigrazione ha deciso di stendere un protocollo per un possibile inserimento lavorativo - spiega Pasquale Aversa, Vicario della Prefettura di Padova, uno dei partner del Progetto Pand Pas - ci è sembrata una buona idea così abbiamo stilato una serie di criteri e interventi nel mondo del lavoro, con adesione quasi totale di enti datoriali e associazioni di categoria. Abbiamo previsto 3 fasi per inserire in tutto o in parte al mondo del lavoro la persona che è in attesa del giudizio della commissione: alfabetizzazione, orientamento e inserimento vero e proprio attraverso stage e tirocini inizialmente. Tutto questo è in fase di bozza, manca solo il placet dal Ministero dell'interno e siamo ottimisti sulla sua buona uscita.? ?La cosa più bella di questo progetto è il fatto di aver riunito intorno a un tavolo tutti gli enti e le istituzioni che si occupano di migranti. - conclude il Sindaco Milan - Ci auguriamo il prima possibile una chiusura dell'hub di Bagnoli e una gestione in piccoli gruppi da parte di brave cooperative. Se così sarà le criticità portate dall'immigrazione potrebbero scomparire. ?.