Migranti: Tajani, Italia isolata in Ue, altro che ‘prima gli italiani’

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Se questi sono gli amici di Matteo Salvini, altro che il 'prima gli italiani' leghista. Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, vuole rimandarci indietro i richiedenti asilo in transito. Cerca di spingerli a Sud. Così come il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz. Il nostro governo è isolato". In un'intervista esclusiva a Panorama, nel numero in edicola domani, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parla dell'asse tra il ministro dell'Interno italiano e il suo omologo tedesco. "Sono tanti quelli che vogliono destabilizzare l'Europa: il gruppo di Visegrad, la Russia, gli Usa - dice Tajani - Hanno obiettivi diversi, ma l'Unione europea debole fa comodo a molti. L'Italia di questo gioco è una pedina consapevole, ma non protagonista". Il piano mirerebbe anche a fare cadere la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Per l'Italia partecipare a questo patto tra sovranisti sarebbe deleterio - aggiunge Tajani - Non ci sarebbe nessuna redistribuzione dei richiedenti asilo e tutto il peso dell'immigrazione rimarrebbe sulle nostre spalle. Oggi gli interessi dei paesi europei sono contrapposti a quelli dell'Italia".