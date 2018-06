Migranti: sindaco Vicenza, benvenuto chi rispetta principi, diritti e doveri Costituzione (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La cittadinanza italiana può essere acquisita per matrimonio o unione civile, per residenza in Italia, per beneficio di legge, per riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, per riconoscimento della filiazione, per la convivenza del figlio minorenne con il genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana. Dal 2012 al 2017 la richiesta di cittadinanza è arrivata da persone provenienti dal Bangladesh (14%), seguite da Marocco (11%), Pakistan (9%), Ghana (8%), Albania (75) e Serbia (6%). Nel 2012 le cittadinanze conferite sono state 213, nel 2013 557, nel 2014 798, nel 2015 568, nel 2016 862, nel 2017 870. Dall'1 gennaio 2018 ad oggi il Comune di Vicenza ha conferito la cittadinanza italiana a 195 persone.