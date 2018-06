Migranti: sindaco Pozzallo, problema esiste ma decisione Salvini troppo dura

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "E' una situazione complicata e difficile. Il ministro Salvini ha voluto sollevare un problema che esiste e che deve essere affrontato ma penso che l'abbia fatta in maniera sbagliata. La decisione di chiudere i porti italiani non è condivisibile". Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, comune del ragusano in prima fila nell'accoglienza ai migranti, commenta all'Adnkronos il caso della nave Aquarius ferma nelle acque del Mediterraneo con a bordo 629 persone. "Dalle notizie che abbiamo la situazione sanitaria a bordo della nave è buona, non ci sono emergenze" afferma Ammatuna, secondo cui "se è vero che l'Italia non può essere lasciata sola a gestire il problema degli sbarchi è anche vero che non si possono lasciare centinaia di persone in mezzo al mare. Il problema esiste ma non è questo il modo di affrontarlo". Una linea "troppo dura" quella intrapresa dal Viminale e determinata dall'ennesimo rifiuto da parte di Malta ad accogliere i migranti. "Siamo i primi ad essere interessati a che questo clima con la Valletta non si surriscaldi - sottolinea il sindaco di Pozzallo che con Malta intrattiene da sempre importanti rapporti commerciali - ma è anche vero che Malta non può lavarsene le mani. Non si può essere europei a convenienza".