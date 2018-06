Migranti: sindaco Pozzallo, informati dopo la stampa, serve collaborazione fra istituzioni

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 519 migranti e un cadavere, approderà effettivamente stasera al porto di Pozzallo. A confermarlo è lo stesso sindaco Roberto Ammatuna che, in una nota, sottolinea però di aver avuto conferma della notizia "solo alle 14.55" e "dopo che la stampa ne ha dato ampia diffusione". "Sembra, inoltre - prosegue - che anche qualche impresa privata locale sia stata preventivamente informata per fornire i suoi servizi. Tutti, insomma, sono stati avvertiti per tempo tranne il Comune di Pozzallo". Una "omissione che - afferma il primo cittadino - ritengo non rispetti il principio di corretta collaborazione fra le istituzioni. E' innegabile che ricevere un avviso per tempo consente di avviare al meglio la macchina dell'accoglienza". Pozzallo comunque non si farà cogliere impreparata grazie alla "preparazione e abnegazione degli operatori che permette di affrontare in ogni caso la situazione, in una città che ha dato sempre e continuerà a farlo il suo apporto, senza mai tirarsi indietro".