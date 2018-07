Migranti: sindaco Palermo, circolare Salvini agevola mafie e criminalità

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Con la recente circolare inviata a tutte le prefetture appare sempre più chiaro il disegno dell'attuale ministro dell'Interno che non soltanto è sempre più ossessionato, a livelli patologici, dall'idea che l'Italia sia una realtà interculturale, ma sempre più chiaramente appare indirizzato a tollerare se non addirittura ad agevolare nei fatti le cosche, la criminalità e quanti, nella presenza di cittadini migranti non regolari, vedono un'opportunità di arricchimento illecito". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Dopo aver brillato per l'assoluto silenzio sulla mafia, i depistaggi di Stato sulla strage di via D'Amelio, il ministro produce ora un documento il cui effetto pratico è quello di far tornare nell'incertezza della mancanza di tutela giuridica migliaia di migranti che sono già in Italia in attesa dell'esito delle proprie richieste di asilo o protezione umanitaria - aggiunge - Quale migliore regalo per i caporali che sfruttano il lavoro nero nei campi della Calabria o per le cosche mafiose in cerca di bassa manovalanza o, ancora per il racket della prostituzione?". Per Orlando la circolare del Viminale non fa altro che "confermare, nella peggiore tradizione del nostro Paese, il legame non solo ideologico ma a questo punto di interessi fra estremismi e populismi di intolleranza, di cui il ministro Salvini è certamente leader, e perversioni comportamentali che dall'assenza di tutela giuridica per i migranti hanno solo da guadagnare".