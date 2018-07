Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Lotta senza quartiere ai trafficanti di essere umani". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato da Rainews24. Gli ultimi sbarchi e le vittime segnano, per il vicepremier, "il colpo di coda degli scafisti, delinquenti che hanno capito che è finita" e mettono "questi poveracci su gommoni già in avaria. Il loro tempo è finito. In Italia deve arrivare chi ha diritto di stare in Italia".