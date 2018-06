Migranti: Salvini, la pacchia è stra-finita

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Tweet al vetriolo di Matteo Salvini contro Mission Lifeline. Dopo il post in cui la ong tedesca lo aveva definito "fascista", il vicepremier e ministro dell'Interno risponde durissimo via social, avvertendo: "La pacchia è stra-finita" . "La nave Ong Lifeline - si legge sul profilo Twitter ufficiale del leader leghista - commenta: "Quando i fascisti ci fanno pubblicità...". Roba da matti. A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è STRA-FINITA, chiaro? Insulti e minacce non ci fermano. Se voi mi aiutate, io non mollo!", conclude, rilanciando l'hashtag #chiudiamoiporti.