Migranti: Salvini, asse con tedeschi, meno soldi per chi chiede asilo (2)

(AdnKronos) - Salvini interviene anche sulle polemiche con la Francia. "Fanno i fenomeni - tuona il responsabile del Viminale - ma hanno respinto più di 10mila persone alle frontiere con l'Italia. Tra cui numerosissimi donne e bambini". Sul fronte Nord Africa, "il mio desiderio - svela - è quello di essere nelle prossime settimane in Libia e in Tunisia per migliorare ancora i nostri rapporti. Ho anche appreso che belgi, austriaci e tedeschi hanno finalmente parlato di punti di raccolta e identificazione in Africa, che è il nostro primo obiettivo. Centri gestiti in modo umano e solidale che possano prevenire partenze e magari morti in mare". Un ruolo particolare potrebbe averlo l'Egitto con cui "vogliamo ricostruire buoni rapporti". "Io comprendo bene la richiesta di giustizia della famiglia Regeni - aggiunge poi - Ma per noi, per l'Italia, è fondamentale avere buone relazioni".