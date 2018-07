Migranti: Regione boccia hotspot a Palermo, Sc ‘no a luoghi detenzione’

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Il parere negativo del Consiglio regionale dell'Urbanistica che boccia l'hotspot a Palermo è una buona notizia per la città, per chi crede nei valori dell'accoglienza e per chi pensa che vadano sempre tutelati i diritti umani". Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, per il quale il 'no' della Regione siciliana "una risposta importante a chi, in questi ultimi mesi, ha attuato una politica di criminalizzazione dei migranti". "La Regione ha potuto esprimersi in questo modo - spiega Catania - anche grazie alla mobilitazione politica e sociale della città di Palermo che, con le associazioni e con il voto del Consiglio comunale, ha dichiarato la sua netta contrarietà a luoghi di detenzione per migranti. Oggi Palermo e la Sicilia si confermano luoghi di accoglienza, in continuità con le mobilitazioni per aprire i porti italiani e per salvare in mare le vite di uomini, donne e bambini".