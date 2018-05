Migranti: Pd Palermo, contrari a hotspot allo Zen

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Siamo contrari alla realizzazione di un hotspot allo Zen. Gli uffici tecnici del Comune hanno dato parere negativo e dunque il Pd dirà un secco no durante il dibattito in aula. Ci sono invece forze politiche presenti in Consiglio, come il M5S, le cui contraddizioni su questi argomenti esplodono nel momento in cui devono prendere una posizione ed uscire dall'ambiguità". Lo affermano i consiglieri dem al Comune di Palermo Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Carlo Di Pisa, Rosario Arcoleo e Giovanni Lo Cascio. "In linea con il nostro programma concordato col sindaco per la città, sintetizzato nella Carta di Palermo, e la posizione del Pd a livello nazionale, abbiamo sempre ragionato sull'inclusione e su provvedimenti come lo 'Ius soli' - aggiungono - Siamo contrari alla creazione di una zona militarizzata allo Zen: il quartiere è già segnato da mille contraddizioni e problematiche che un centro di questo tipo potrebbe solo acuire". Consapevoli che il parere richiesto al consiglio comunale è "solo consultivo", i consiglieri dem sono comunque pronti ad adoperarsi, "insieme con la nostra deputazione regionale, perché i soggetti cui è demandata la decisione in merito, cioè l'assessorato regionale al Territorio e Ambiente e il presidente Musumeci diano parere negativo".