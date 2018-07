Migranti: Pd lombardo raccoglie appello Don Ciotti, sabato magliette rosse

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Il Partito democratico lombardo raccoglie l'appello di Don Ciotti "per fermare l'emorragia di umanità" e per sostenere un'accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà. Così, per sabato prossimo, 7 luglio, l'invito per tutti i democratici è quello di aderire all'iniziativa lanciata dall'associazione Libera, indossando una maglietta rossa per ricordare quelle che indossavano molti bambini, donne e uomini morti in mare. "Nell'incapacità di affrontare un problema gigantesco, l'unica risposta delle destre, in Italia, è quella dell'opportunismo elettorale, della completa perdita di solidarietà e di umanità -afferma il segretario del Pd lombardo Alessandro Alfieri-. Ma i flussi migratori non si fermeranno perché la Lega ha deciso di chiudere i porti". Del resto "le prove di forza sulla pelle di persone disperate faranno anche vincere qualche ballottaggio in Italia, ma fanno perdere le sfide decisive a Bruxelles, come dimostra l'ultimo Consiglio Europeo".