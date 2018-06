Migranti: Pagano (Lega), bloccare porti per salvare vite

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Salvini sta togliendo il giocattolo dalle mani alle Ong straniere che, sempre più nervose, reagiscono in maniera inaccettabile e scomposta". Lo afferma il deputato della Lega Alessandro pagano. "L'ultimo campione di falsità pelosa, intrisa di sporco business, ci viene dalla Ong Lifeline -aggiunge- che nella sostanza qualifica gli italiani come fascisti, a seguito del mutato orientamento verso di loro. Italiani che nella stragrande maggioranza sono d'accordo con Salvini. La inconfutabile verità è che il castello del finto buonismo e della finta solidarietà gli sta crollando addosso. Il tutto mentre il Pd e la sinistra sono ormai letteralmente in tilt, arrivando a criticare un magistrato pur di difendere le Ong che, di fatto, con la loro azione diventano 'complici' di scafisti e trafficanti di uomini. Per questo chiudiamo i porti. Bloccare le partenze per salvare le vite".