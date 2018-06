Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Non è vero che il salvataggio dei naufraghi raccolti dalla Lifeline spettasse tecnicamente all'Italia. L'operazione non è mai stata coordinata dal Mrcc italiano e i porti più vicini all'emergenza erano quelli di Libia, Malta e Tunisia". Lo precisa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alle affermazioni del ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau.