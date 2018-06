Migranti: Martina, Salvini ha strumentalizzato vicenda Aquarius

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Salvini ha strumentalizzato la delicata vicenda Aquarius senza porsi il problema di come fare un salto di qualità nelle politiche europee di coordinamento. Salvini dovrebbe proporre al Consiglio europeo la proposta di regolamento votata dal Parlamento europeo bozza di gran lunga più avanzata, verso cui Lega e M5S si misero di traverso, ma non lo farà perché è più intenzionato a continuare a fare campagna elettorale sulla pelle di queste persone?. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina, intervistato questa mattina da Radio popolare. ?C'è una differenza - rimarca il dem - tra provare a gestire il fenomeno degli arrivi e aprire spazi di novità come fatto noi negli ultimi due anni e quello che abbiamo visto in queste ore. Si può sempre discutere di come si può fare meglio ma noi abbiamo lavorato per una riduzione degli sbarchi e una riduzione effettiva del fenomeno. Rimane il tema di come gestisce il fenomeno l'Europa. A fine mese il Consiglio europeo discuterà in merito, spero lo si faccia seriamente", è l'auspicio di Martina.