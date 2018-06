Migranti: Magi, violando diritti non si acquista autorevolezza

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "È stupefacente constatare con quanta ottusità i ministri Salvini e Toninelli e il sottosegretario Crimi continuino la loro crociata contro le Ong e il presidente Conte sostenga soluzioni lunari come gli hotspot in Libia mentre l'Onu accusa e sanziona ufficiali della stessa Guardia costiera libica colpevoli di violenze sui migranti e di vendita di bambini, donne e uomini ai miliziani che controllano i centri di detenzione". Lo afferma Riccardo Magi, deputato di '+Europa' e segretario di Radicali italiani. "Non è contribuendo alla violazione sistematica dei diritti umani -aggiunge- che l'Italia tornerà ad avere l'autorevolezza necessaria per richiamare gli altri Stati europei a una maggiore condivisione nel governo dei flussi migratori".