Migranti: Lampedusa celebra Giornata mondiale rifiugiato

Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Anche quest'anno l'isola di Lampedusa celebrerà la 'Giornata mondiale del rifugiato' indetta per il 20 giugno dalle Nazioni Unite e che viene celebrata contemporaneamente in 19 territori coinvolti dal progetto 'Snapshots from the Borders' di cui il Comune di Lampedusa e Linosa sono capofila. "Questo evento ? afferma il sindaco di Lampedusa Totò Martello - deve spingerci a ricordare, ma soprattutto a guardare avanti con la consapevolezza delle complessità legate al fenomeno migratorio. Al nostro Comune spetta il compito di guidare un importante progetto della Comunità europea che ha l'obiettivo di far conoscere ed approfondire i diversi aspetti legati ai flussi di migranti ed ai diritti umani. Argomenti che, specie in questo momento, assumono una valenza fondamentale".