Migranti: Lampedusa celebra Giornata mondiale rifiugiato (2)

(AdnKronos) - Due gli eventi principali in programma sull'isola: alle 17,nel Museo delle Migrazioni, sarà inaugurata la mostra 'Approdi Mediterranei' e alle 19.30, in piazza Garibaldi, sarà installato il 'Mosaico dell'Umanità'. All'inaugurazione interverranno il sindaco Martello e il coordinatore del progetto 'Snapshots from the Borders' Natale Giordano. Subito dopo sarà proiettato un documentario del maestro Barbaro Messina, prodotto dall'associazione Identitas, ed in sottofondo saranno diffuse le musiche di 'Arrivante', ultimo lavoro di Antoine Michel, poliedrico artista compositore di World Music, nato a Tunisi e cittadino di Lampedusa.