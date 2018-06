Migranti: in Veneto spesi 3,8 mln per prevenzione sanitaria (3)

(AdnKronos) - Da maggio 2015 a aprile 2018, la sanità veneta ha effettuato sui migranti 29 mila visite di prevenzione, 13 mila visite specialistiche, 6 mila 100 radiografie, 14 mila prestazioni delle tipologie più diverse. La media mensile è di 810 visite di prevenzione, 360 visite specialistiche, 1.200 vaccinazioni somministrate, 400 test di Mantoux e 110 Quantiferon per la tubercolosi, 170 radiografie, 390 altre prestazioni varie. Le vaccinazioni praticate complessivamente sono, a oggi, 42.100, di cui 15.500 per il morbillo, parotite e rosolia, e 18.500 per difterite, tetano e pertosse. Per monitorare ed eventualmente prevenire il rischio della diffusione della tubercolosi, sono stati complessivamente effettuati 16.000 test di Mantoux e 4.000 test Quantiferon. Gli 11.360 migranti presenti e assistiti dalla sanità veneta sono 2.363 nell'Ulss 6 Euganea, 2.339 nell'Ulss 9 Scaligera, 1.940 nell'Ulss 2 Marca Trevigiana, 1.621 nell'Ulss 3 Serenissima, 494 nell'Ulss 5 Polesana, 502 nell'Ulss 1 Dolomiti, 414 nell'Ulss 4 Veneto Orientale, 403 nell'Ulss 7 Pedemontana.