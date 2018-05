Migranti: Forello, M5S ambiguo? Hotspot Palermo voluto da governo Pd

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Mentre il Pd implode a livello nazionale e addirittura scompare in Val d'Aosta, a Palermo il gruppo guidato da Chinnici ha il coraggio di parlare di ambiguità riferendosi al M5S sul delicato tema dell'immigrazione. Probabilmente i consiglieri del Pd di Palermo dimenticano che l'hotspot, da cui oggi prendono fortemente le distanze, è stato richiesto e imposto proprio dal governo nazionale a guida Pd". Così il capogruppo Cinquestelle al consiglio comunale di Palermo Ugo Forello replica ai consiglieri dem che oggi, parlando della realizzazione di un hotspot allo Zen, avevano accusato il Movimento di "ambiguità". "In questo momento -aggiunge Forello- siamo vicini agli elettori del Pd di Palermo spaesati dalla contraddizioni di un vecchio partito che cola a picco e in balia di vecchie correnti tumultuose che di traducono in una comprovata inaffidabilità politica".