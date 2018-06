Migranti: Filcams aderisce a iniziativa #apriamoiporti

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - La Filcams Cgil aderisce alla iniziativa #apriamoiporti e invita tutte le strutture a partecipare alle tante manifestazioni promosse in queste ore in tutto il paese. "I fenomeni migratori non si governano con arroganza e 'pugni di ferro' - dice la Filcams-. Deresponsabilizzare l'Italia per responsabilizzare l'Unione Europea non è una strada praticabile soprattutto se questa strategia mette a rischio vite umane. Salvare chi fugge dalle guerre, dalla miseria e dalla fame, appartiene ad una categoria diversa dalla gestione della cosa pubblica, attiene alla 'humanitas'". La Filcams, prosegue, "rappresenta una casa comune per tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro provenienza. Si contrappone e si contrapporrà ad ogni iniziativa volta ad escludere, discriminare, dividere". "Alla propaganda del sedicente 'governo del cambiamento' - dice il segretario nazionale Cristian Sesena - che istilla odio sociale, che fomenta guerre fra poveri, che fa della demonizzazione del "diverso" un comodo e funzionale capro espiatorio, noi continuiamo a contrapporre il valore alto della solidarietà".