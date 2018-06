Migranti: Fico visita hotspot Pozzallo, sindaco ‘noi in prima fila in accoglienza’

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Visita in forma privata all'hotspot di Pozzallo del presidente della Camera, Roberto Fico. Ad accompagnarlo sono stati il questore di Ragusa Salvatore La Rosa, il sindaco Roberto Ammatuna e la direttrice dell'hotspot Emilia Pluchinotta. "Il presidente Fico ha evidenziato la buona efficienza della struttura, complimentandosi con i responsabili" dice il sindaco che al numero uno di Montecitorio in un breve colloquio ha illustrato il lavoro svolto in questi anni in tema di accoglienza dei migranti, evidenziando come "in città non si siano mai verificati episodi di xenofobia o razzismo, avendo da sempre un ruolo di primo piano in nome dell'Italia e dell'Europa". Ammatuna ha anche chiesto, trovando "piena disponibilità" del presidente Fico, "maggiore attenzione e sostegno, anche economico, a favore della comunità pozzallese che continuerà a dare il proprio contributo in tema di accoglienza dei migranti".