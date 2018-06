Migranti, Fico: “Orban? Sia multato se non vuole quote”

Napoli, 18 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino con la Francia e con la Germania, mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli per un convegno sul fenomeno delle baby gang. "Chi non vuole le quote - ha aggiunto Fico - allora deve avere le multe. Quindi se Orban se non vuole le quote, deve essere multato". In merito all'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, Fico ha detto: "Adesso vediamo le indagini, la cosa importante è rispondere con la durezza massima e l'aiuto massimo alla magistratura". Sulla selezione della classe dirigente all'interno del Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera ha spiegato: "Noi sicuramente dobbiamo scegliere nel modo migliore, ma è un problema che il Paese deve riuscire a risolvere sempre di più". Sulla posizione di Lanzalone, Fico ha detto: "Si è dimesso da presidente dell'Acea ed è quello che doveva fare. Adesso - ha concluso - farà il suo percorso giudiziario"