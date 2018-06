Migranti: Di Maio, si è fatto business, serve rendicontazione

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Il fenomeno della immigrazione in Italia è incontrollato perché si è fatto business. Spero che il prima possibile che questo Governo possa introdurre la rendicontazione puntuale di tutti i fondi che si assegnano al meccanismo dell'accoglienza per sapere come si stiano spendendo: forse scopriremo che avremo bisogno di meno fondi di quelli che destiniamo. Quasi 4,5 miliardi di euro l'anno. Se inizieremo a fare questo per qualche cooperativa, albergo o per qualche associazione che è fittizia non tutte la pacchia è finita". Ad affermarlo a 'In Mezz'Ora' su Rai 3 è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.