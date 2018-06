Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Il presidente Conte ha fatto molto bene ad andare in Francia, perchè noi dobbiamo non isolarci, non dobbiamo fare la guerra alla Tunisia, a Malta, alla Spagna, alla Francia, ma dobbiamo collaborare per costringere tutti quanti a cooperare con l'Italia". Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.