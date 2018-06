Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa la manifestazione antirazzista organizzata a Milano in ricordo di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso. Circa 1.200 persone hanno preso parte al corteo, che è partito da via Palestro per arrivare in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Il personale della Digos ha identificato un uomo e una donna per aver dato fuoco a una bandiera della Lega.