Migranti: Bussolati (Pd), colpa di Salvini se Milano di nuovo in emergenza

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Da due anni non avevamo a Milano il problema dei cosiddetti transitanti. Che cosa è cambiato? Che c'è al Governo Salvini con le sue politiche boriose e inefficaci". Lo dichiara il segretario del Pd metropolitano milanese e consigliere regionale Pietro Bussolati in merito all'arrivo in città di numerosi migranti di passaggio. "Dopo un mese di sparate, di bracci di ferro e di lodi ai leader europei meno solidali tornano a parlare i fatti, e sono i migranti, bambini compresi, accampati nei giardini pubblici. Ora che non c'è più un Governo del Pd da accusare la colpa ricade sul Comune di Milano?" domanda Bussolati. "De Corato e amici dovrebbero ringraziare il sindaco Sala anziché denigrarlo, perché con l'assessore Majorino ha saputo gestire l'emergenza migranti che, negli anni scorsi, si era concentrata su Milano. I problemi arrivano qui: basta parole insensate, il Governo ci deve dire se aiuterà Milano oppure no".