Roma, 12 giu. (AdnKronos) - "Bacioni? Sorrisi? Ma di che parli, hai capito che sei ministro e devi risolvere i problemi, non crearne di nuovi come stai facendo? La campagna elettorale è finita, forza, mettiti a lavorare e spegni Twitter per un po' #BastaPropaganda". Lo scrive su twitter Laura Boldrini in risposta a Matteo Salvini.