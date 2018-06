Migranti: Bernini, nessuno in Europa può darci lezioni di umanità (2)

(AdnKronos) - ?Constatiamo purtroppo ? conclude il capogruppo di FI al Senato - una Babele di opinioni diverse nella maggioranza, anche in disaccordo con la scelta di Salvini. Vorremo invece un governo forte e compatto in vista del Consiglio Europeo di fine giugno. Al presidente Conte ricordiamo che non basta battere i pugni una volta. Il tema resta aperto: l'Italia deve impegnarsi a far cambiare le regole sul diritto d'asilo, perché è più facile chiudere un porto che cambiare i Trattati di Dublino. E deve ottenere un Piano Marshall europeo in Nord Africa per scongiurare altri ?viaggi della morte' nel Mediterraneo?.