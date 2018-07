Migranti: arcivescovo Palermo, no a Mediterraneo di morte per bimbi

Palermo, 7 lug. (AdnKronos) - "Vogliamo una città libera dal dolore, dalla sofferenza e dalla mafia e vogliamo un Mediterraneo dove i bambini possano giocare e non morire". Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, a margine della presentazione del 394esimo Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Per il prelato è "inaccettabile vedere arrivare nei nostri porti le bare dei bambini e delle loro mamme" e davanti alle "sfide della migrazione" serve "una politica giusta e oculata per tutti. La risposta è abbattere i muri", creare "un mondo accogliente per i bambini, un mondo in cui bisogna sempre promuovere la vita". Il tema dell'edizione 2018 del festino di Santa Rosalia è, infatti, 'Palermo bambina'.