Migranti: anche Cgil a sit in ‘Aprite i porti’ a Palermo

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - La Cgil Palermo parteciperà questa sera, alle 21, al presidio 'Aprite i Porti' che si terrà davanti l'ingresso del porto di Palermo. "Saremo anche noi al presidio contro la decisione del governo di chiudere tutti i porti nazionali per l'approdo della nave Aquarius -dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e la responsabile migranti della Cgil Palermo Bijou Nzirirane-. Siamo sempre stati dalla parte dell'accoglienza e del diritto della libera circolazione delle persone e condanniamo l'atteggiamento disumano di un governo che non rispetta le regole internazionali". Il sindacato chiede "che non accadano più casi del genere e che si consenta in Italia l'attracco delle navi che portano in salvo migranti in fuga dalla guerra, dalla miseria e dalle torture subite nei campi di concentramento in Libia".