Meteo: persiste instabilità, ma in weekend sole e temperature estive

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Oggi e domani, sulla Lombardia, buon soleggiamento e temperature in graduale risalita con qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano su Alpi e Prealpi. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Giovedì prossimo transita in quota di una massa d'aria più fresca che va ad addossarsi all'arco alpino orientale, i cui effetti sulla Lombardia si limitano, però, ad un aumento della nuvolosità dapprima sui rilievi e successivamente anche in pianura. Da venerdì rimonta di un promontorio di alta pressione che garantisce un fine settimana soleggiato e tipicamente estivo.